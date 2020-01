Reggina-Bari, i FLOP: Corazza-Antenucci, bomber sottotono

La Reggina pareggia al “Granillo” contro il Bari: a Denis risponde Perrotta.

Di seguito, i FLOP della gara:

Simone Corazza (Reggina): è spesso fuori luogo e sbaglia più volte il tempo di intervento. Al 43′ ha un’occasione per sbloccare il match ma, su un cross dalla sinistra, arriva in ritardo per mettere la zampata vincente. Non il solito Corazza da qualche partita a questa parte.

Mirco Antenucci (Bari): l’attaccante biancorosso fatica a trovare spazi e sbaglia tanto in fase offensiva. Da lui ci si aspettava una partita totalmente diversa…