Il gran giorno è finalmente arrivato: lo stadio “Granillo” vedrà questo pomeriggio fronteggiarsi la Reggina e il Bari, una sfida con molteplici significati in questa 23^ giornata, turno di campionato che potrebbe rivelarsi crocevia della stagione per molte protagoniste del torneo. Si giocherà di fronte al pubblico delle grandissime occasioni e sarà di certo un grande spettacolo.

Calcio d’inizio di Reggina-Bari alle ore 15:00, segui il LIVE su RNP!

11′, cross a giro con il mancino di Bianchi, pallone interessante ma leggermente alto per le punte amaranto e Frattali può bloccare la sfera.

8′, imbucata per Corazza a tu per tu con il portiere ospite che in uscita riesce ad anticipare di un soffio l’attaccante della Reggina.

3′, prima iniziativa di marca barese con l’accelerazione di Simeri che arriva sul fondo ed effettua un cross tagliato per Antenucci, pallone troppo alto per l’attaccante e la sfera attraversa tutta l’area di rigore amaranto.

Calcio d’inizio al “Granillo”: inizia Reggina-Bari!

Una coreografia mozzafiato esposta dalla Curva Sud omaggia il gemellaggio con la tifoseria barese: “Del mare abbiamo la profondità, Reggio e Bari eterna fedeltà” recita la splendida immagine srotolata dai supporters amaranto.

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Rolando; Sounas; Corazza, Denis. A disposizione: Geria, Liotti, Rubin, De Francesco, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Bellomo, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci. A disposizione: Liso, Marfella, Cascione, Corsinelli, Di Cesare, Esposito, Awua, Folorunsho, Schiavone, D’Ursi, Neglia, Terrani. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Marco Trinchieri di Milano e Domenico Fontemurato di Roma 2).

PRE-PARTITA

Uno storico gemellaggio, un’amicizia tra le due tifoserie che va avanti da moltissimi anni, un legame che si è palesato anche di recente. Reggina-Bari è anche questo, con le due tifoserie che offriranno uno spettacolo dentro lo spettacolo, rinnovando per l’ennesima volta un rapporto di fratellanza che va oltre il risultato del campo. Dagli spalti gremiti del “Granillo” ci attendiamo meraviglie.

Sono 6 i punti che dividono in classifica Reggina e Bari, un divario che si è ridotto del 40% nelle prime tre partite del girone di ritorno a causa delle due sconfitte subite dagli amaranto; i biancorossi sanno di avere una ghiotta opportunità per farsi sotto e rimettere in discussione il primo posto.

L’ultimo precedente in riva allo Stretto risale alla 1^ giornata del campionato di Serie B 2013/2014, l’ultimo disputato dalla Reggina. Giocata in anticipo, fu la sfida che inaugurò la stagione, un grande spettacolo che anche in quella circostanza ebbe una notevole presenza di pubblico. Come allora aprì il campionato, il Bari (ma anche la Ternana) si augura che quest’oggi si possa riaprire; la squadra di Toscano potrebbe invece tentare di chiuderlo, o quasi, tornando alla vittoria.

Il sopracitato ultimo precedente terminò con il risultato di 0-0: fu il settimo pareggio tra le due squadre in questo confronto. 9 sono le vittorie della Reggina, 2 delle quali arrivate nei altrettanti precedenti in Serie A, chiusi entrambi sull’1-0 con le reti decisive di Kallon e di Vargas; nelle due sfide in questione, a difesa dei pali amaranto c’era l’attuale direttore sportivo Massimo Taibi. Sono invece 3 le vittorie del Bari a Reggio, l’ultima delle quali a tavolino nella stagione 1975/1976.

Serie A, Serie B, Serie C: sono poche le squadre che la Reggina ha sfidato in tutte le categorie professionistiche, e il Bari è una di queste; le altre sono Catania, Empoli, Lecce, Messina, Palermo e Siena.

Di fronte ci saranno i due migliori attacchi del campionato, con tanto di capocannonieri del torneo: da una parte la Reggina con le sue 45 reti, con Corazza a quota 14; dall’altra il Bari con 40 gol messi a segno, 14 delle quali firmate da Antenucci. Identico invece il numero di reti subite, 16, che vale al momento per entrambe il secondo posto alle spalle del Potenza.

Sulla panchina dei pugliesi siede un tecnico differente rispetto alla partita di andata: mister Vivarini subentrò a Cornacchini otto giorni dopo la sfida del “San Nicola”, a seguito della sconfitta del Bari contro la Virtus Francavilla. Da quel momento, i biancorossi sono rimasti imbattuti e il bilancio del tecnico, in 17 partite, è di 11 vittorie e 6 pareggi. Una sconfitta che manca da 18 partite ma che il Bari ha rischiato di conoscere di recente, nella prima gara del nuovo anno giocata a Viterbo, riuscendo a pareggiare al 93′.

Sono molti gli ex dell’incontro, solo uno dei quali con la maglia del Bari: si tratta di Mattia Maita, cresciuto nel vivaio amaranto e da diverse stagioni in forza al Catanzaro, passato in Puglia nel corso di questo mercato di riparazione. Tra gli ex Bari che adesso militano nella Reggina spicca Nicola Bellomo, barese e cresciuto in biancorosso, per lui sarà una partita speciale. Altro calciatore ad aver vestito l’amaranto, ma che non potrà cercare di segnare il classico gol dell’ex, è Franco Brienza, che appese la scarpe al chiodo, riveste adesso un ruolo dirigenziale nella società barese.