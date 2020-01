Bari, Vivarini: “Poche occasioni per entrambe, noi non molliamo mai”

Nel post-gara di Reggina-Bari è intervenuto in conferenza stampa il tecnico pugliese Vincenzo Vivarini.

“E’ stata una partita dura e intensa, poco giocata dalle due squadre, con poche occasioni per entrambe; giocavamo fuori casa e mi ricordo una sola occasione per Denis nel primo tempo, Frattali non ha fatto altre parate. Non so se questo basti per meritare la vittoria; abbiamo fatto le cose bene a metà, non siamo stati bravi a finalizzare. C’è rammarico per la qualità del gioco espressa, dovevamo fare meglio, ma non era semplice proprio per l’intensità del match. Dovevamo fare una partita accorta, come l’ha fatta la Reggina; potevamo sfruttare qualche ripartenza in più ed essere più incisivi; sapevamo di dover concedere poco e così abbiamo fatto. Sul gol preso forse ci siamo fatti trovare larghi; Denis ha fatto una grandissima partita. La tensione della partita ci ha portato a palleggiare meno in costruzione; la Reggina ci ha pressato e non ci ha lasciato spazi. Questa è squadra sta crescendo sotto l’aspetto mentale e non si arrende mai. Dobbiamo fare tesoro di questa partita, sia degli errori che nelle cose buone.”