Reggina-Bari, il grande giorno è arrivato: il confronto tra le due corazzate

Reggina-Bari, il countdown è quasi finito: per gli amaranto al Granillo 27 punti su 30 disponibili, per i biancorossi sette successi esterni e nessuna sconfitta sotto la gestione Vivarini.

Un gemellaggio tra popoli, una sfida tra le più avvincenti del Sud Italia, uno spettacolo da serie A, una sfida da brividi. Tutto questo, e tanto altro, andrà in scena nella partitissima tra Reggina e Bari. Di seguito. il confronto tra prima e seconda della classe attraverso numeri, curiosità e statistiche.

LA REGGINA IN CASA-Dieci vittorie consecutive tra coppa Italia e campionato, iniziata il 6 agosto contro il Vicenza e conclusasi l’8 dicembre contro la Viterbese. Una striscia impressionante quella ottenuta dalla Reggina al Granillo, che è valsa 27 dei 52 punti in classifica. La “macchina da guerra” amaranto si è inceppata mercoledì scorso contro la Virtus Francavilla, con la prima sconfitta stagionale davanti ai tifosi reggini: non succedeva dallo scorso 7 aprile, quando la Sicula Leonzio passò in riva allo Stretto col punteggio di 0-1 e condannò all’esonero Massimo Drago.

IL BARI IN TRASFERTA-Sono sette le vittorie esterne ottenute dai biancorossi, i quali hanno espugnato i campi di Sicula Leonzio, Rieti, Picerno, Bisceglie, Paganese, Casertana e Rende. Uno solo invece il ko, arrivato in casa della Virtus Francavilla (la sconfitta è costata la panchina a Cornacchini, esonerato dopo cinque giornate). Tre infine, i pareggi, arrivati nelle trasferte di Avellino, Catania e Viterbo. Il bilancio totale è dunque di sette successi, tre pareggi ed una sconfitta, frutto di 18 gol segnati e 5 subiti. Solo sui campi di Virtus Francavilla e Catania, il Bari non è riuscito a trovare la via del gol.

ATTACCHI vs DIFESE-La capolista Reggina ha realizzato cinque gol in più dei prossimi avversari: 45 gol per gli amaranto, 40 per i biancorossi. Complici i sette gol incassati da Guarna e compagni nelle ultime tre gare, il confronto tra le difese è invece in perfetta parità: 16 i gol subiti dalla Reggina, identico numero di quelli subiti dal Bari.

SFIDA TRA BOMBER-Con 14 gol a testa, Simone Corazza e Mirko Antenucci comandano sia la classifica marcatori delle proprie squadre che quella del girone meridionale di serie C. In stagione, la compagine dello Stretto è andata in rete con 13 calciatori diversi, mentre quella pugliese con 12. Il vice-capocannoniere amaranto è German Denis (9 gol), mentre quello biancorosso è Simone Simeri (9).

TECNICI IMBATTUTI-Da quando siede sulla panchina del Bari, Vincenzo Vivarini non ha mai perso una partita: per il tecnico nativo di Ari, 11 vittorie e 6 pareggi in 17 gare. Una striscia invidiabile, ma fino ad oggi Mimmo Toscano è riuscito a fare meglio: il trainer della capolista, prima della sconfitta esterna con la Cavese, aveva portato a casa 19 risultati utili consecutivi, figli di 15 vittorie e 4 pareggi (miglior serie d’imbattibilità del calcio professionistico italiano).

I PRECEDENTI-Il totale delle precedenti edizioni, vede il vantaggio della Reggina: su 19 partite, gli amaranto hanno vinto 9 volte, mentre i biancorossi si sono imposti in 3 occasioni (7 i pareggi). Dagli anni ’50 ad oggi, la sfida ha regalato 28 gol: 17 quelli segnati dalla compagine dello Stretto, 11 invece li hanno realizzati i “galletti”. Solo in quattro occasioni (72/73, 76/77, 2001/2002, 2013/2014), la sfida è terminata a reti bianche.

f.i.