Tutti pazzi per Reggina-Bari: superata quota 15.000, anche la Ovest verso il sold out

Verso Reggina-Bari: per il record di presenze stagionali si aspetta la giornata di domani, ufficiale il tutto esaurito della Curva Sud.

Settecentocinquantacinque. Questi, ad oggi, i tagliandi che devono essere venduti affinché Reggina-Bari diventi la partita più vista al Granillo in questa stagione, superando così il derby contro il Catanzaro dello scorso ottobre.

I dati pubblicati questa sera dalla pagina ufficiale facebook del club dello Stretto, ufficializzano che è già stata superata quota quindicimila: 9.252 biglietti venduti, ai quali vanno aggiunti i 5.813 abbonati, per un totale di 15.065 spettatori già assicurati. Il dato in questione aumenterà sicuramente domani, ed aumenterà il numero di uno spettacolo che è già da serie A.

Nel frattempo, dopo il sold out del settore ospiti questa mattina è stato ufficializzato anche quello della Curva Sud, che apparirà letteralmente gremita in ogni ordine di posto. Sulla stessa lunghezza d’onda la Tribuna Ovest, per la quale sono rimasti soltanto pochissimi biglietti.