Reggina, Toscano: “Con il Bari gara importante ma non decisiva. L’affetto che stiamo ricevendo in questo momento…”

Su Marchi – “Sta intensificando il recupero, mi auguro che tra martedì e metà settimana possa tornare in gruppo”.

Il silenzio di mercoledì in sala stampa – “È stata una decisione presa con il presidente, che quando decide bisogna attenersi alle direttive”.

Sul Bari – “Abbiamo ognuno la propria identità. Mi aspetto una gara combattuta, l’aspetto nervoso e mentale farà la differenza. Rispetto al girone d’andata è un Bari completamente diverso, con una nuova identità. Stanno avendo costanza nei risultati, anche se, come noi, a faticato in qualche partita. Dovremo essere bravi a capire quando aggredire e quando no”.

Sulla spinta del “Granillo” – “L’obiettivo che ci eravamo posti ad inizio anno era far tornare l’entusiasmo e portare la gente ad innamorarsi nuovamente di questi colori e la gara di domani è una testimonianza che stiamo riuscendo nel nostro obiettivo. Dovremo essere bravi a coinvolgere ed infiammare la gente durante la gara”.

Sulla gara di domani – “Domani sarà una gara importante ma non decisiva. Non è una partita come le altre e lo si vede dall’aria che si respira. La maturità della squadra farà la differenza. In questi tre giorni abbiamo analizzato, tutti insieme, il perchè di questi ultimi risultati.

Sulla gara di mercoledì – “Il primo tempo col Francavilla non mi è dispiaciuto, poi si è persa un po’ di freschezza ed il Francavilla ne ha approfittato. Ad inizio secondo tempo ho avuto il sentore di noi essere partiti bene, abbiamo perso le distanze”.

Sul calore del pubblico – “Le testimonianze d’affetto che stiamo ricevendo in questo momento mi fanno piacere e questo vuol dire che la gente crede tanto in questa società e questi ragazzi, che gli hanno trasmesso emoziomi importanti”.

Alla vigilia della super sfida di domani con il Bari, il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha incontrato gli organi di informazione per la consueta conferenza stampa pre-gara.

Reggina, Toscano: “Con il Bari gara importante ma non decisiva. L’affetto che stiamo ricevendo in questo momento…”

