Reggina, la situazione indisponibili: un recupero e sei assenze in vista del Bari

Sei indisponibili ed un recupero. Si presenta cosí l’organico amaranto in vista della gara di domani con il Bari.

Qualche scelta forzata per mister Toscano, il quale, tra infortuni e squalifiche, dovrà fare a meno di diversi giocatori.

Partendo dalla porta, resterà fuori Alessandro Farroni, il quale dovrà scontare due turni di squalifica, emessi dal giudice sportivo dopo l’espulsione subita (dalla panchina) mercoledì con la Virtus Francavilla. Al suo posto, come vice Guarna, ci sarà il reggino Emanuele Geria.

Si potrebbe parlare di emergenza in difesa, dove il tecnico amaranto, di fatto, tiene i cosiddetti “uomini contati”. A comporre il consueto pacchetto difensivo a tre saranno i soliti Rossi e Loiacono, con Blondett al centro (Gasparetto unico difensore in panchina). Non ce la fa Bertoncini, il quale non è riuscito a recuperare in tempo dall’infortunio per la super sfida di domani. All’assenza di quest’ultimo si aggiunge quella di Marchi (out da qualche mese in seguito all’operazione al menisco), oramai lungodegente, che, tuttavia, dovrebbe rientrare in settimana (come annunciato da mister Toscano in conferenza stampa).

Qualche assenza anche sull fasce, dove non ce la fa a recuperare neppure Garufo e si ferma anche Bresciani. Al contempo, sulla corsia di sinistra recupera Liotti, uscito malconcio dal match di mercoledì col Francavilla.

In avanti, infine, resta l’indisponibilità di Doumbia.