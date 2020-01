Reggina-Catanzaro, storie di ex: Maita torna al Granillo

Verso Reggina-Bari, un passato in amaranto per il nuovo acquisto dei pugliesi.

Mattia Maita sarà l’ex in campo sulla sponda barese, per quanto riguarda la partitissima tra amaranto e biancorossi.

Cresciuto nelle giovanili della Reggina, Maita ha esordito in serie B con la compagine dello Stretto nel 2010/2011. Dopo una serie di prestiti tra C1 e C2 il classe ’94 è tornato in amaranto nell’estate del 2014, in seguito alla retrocessione dalla B. Un’annata complicatissima per la Reggina, in difficoltà economica e costretta ad annaspare nei bassifondi a dispetto di un organico importante: l’avventura di Maita a Reggio si conclude di fatto a novembre, con sole 8 presenze, dopo un “burrascoso” post partita ad Ischia.

Tornato a Catanzaro, il centrocampista è riuscito a dare una vera e propria svolta alla propria carriera, diventando punto fermo nonché capitano delle aquile. Nelle scorse settimane il passaggio nelle fila baresi: un avvio ottimo quello del classe ’93, che ha subito trovato la via del gol nella goleada biancorossa ai danni del Rieti.

f.i.