Reggina-Bari, sarà Corazza vs Antenucci: sfida a distanza tra i bomber della C

Reggina vs Bari, prima contro seconda, ma non solo...

Una sfida nella sfida. Reggina-Bari, tra attesa e spettacolo (già garantito), sarà probabilmente la sfida più importante dell’anno. Potrebbe essere presto per parlare di ”sfida decisiva” per le sorti del campionato, anche se, inutile nasconderlo, l’importanza del match è di primissimo livello e la posta in palio, sicuramente molto calda, ha il suo peso specifico.

Si tratta del match di ritorno tra due squadre costruite per vincere e che, non a caso, ricoprono le posizioni di vertice della classifica del girone C di Serie C. Tanta quantità e qualità all’interno dei due organici, nei quali figurano giocatori di categoria superiore, gente esperta con alle spalle diversi campionati vinti, ex di turno e…sfide a distanza tra calciatori. Tra queste, vi è sicuramente quella tra gli attaccanti, in particolare tra il biancorosso Mirco Antenucci e l’amaranto Simone Corazza, in competizione a distanza per il titolo di capocannoniere del girone C.

Quattordici reti per entrambi che, ad oggi, dividono il primo posto della classifica marcatori del girone, arrivando così allo scontro diretto di domani con un bilancio in perfetta parità in termini di marcature realizzate. Questo, per via del digiuno di ”Joker” Corazza durato ben cinque partite, nelle quali Antenucci è riuscito a recuperare soltanto una rete (per lo più nel turno infrasettimanale di mercoledì), risultata però decisiva per eguagliare l’attaccante amaranto, con qualche difficoltà a trovare la porta (domenica a Bisceglie ha anche fallito un calcio di rigore) rispetto alla prima parte di campionato, dove il numero 18 di mister Toscano ha più volte risolto gare complicate, sbloccato il match e regalato gioie su gioie ai propri tifosi con colpi da campione, segnando di destro e di sinistro, all’interno ed all’esterno dell’area di rigore, di testa e dal dischetto (in quel di Monopoli). Dischetto che Antenucci conosce molto bene, visto che 7 delle 14 reti (ovvero la metà) sono arrivate proprio su calcio di rigore, dove il numero 7 del Bari si è dimostrato infallibile.

E domani i due attaccanti del girone C si sfideranno al ”Granillo” per proseguire il loro duello a distanza, con obiettivo finale il titolo di capocannoniere del girone (e magari anche di tutta la Serie C). La sfida tra bomber continua…

– STATISTICHE A CONFRONTO –

PARTITE GIOCATE: Corazza : 23/24 – Antenucci: 23/24

: 23/24 – 23/24 GOL SEGNATI: Corazza: 15 (1 in coppa Italia) Antenucci: 16 (2 in coppa Italia)

15 (1 in coppa Italia) 16 (2 in coppa Italia) ASSIST: Corazza: 4 Antenucci: 1

4 1 MINUTI IN CAMPO: Corazza: 1662′ – Antenucci: 1963′

1662′ 1963′ MEDIA GOL: Corazza: 0,65 a partita, un gol ogni 111′ Antenucci: 0,69 a partita, un gol ogni 123′

0,65 a partita, un gol ogni 111′ 0,69 a partita, un gol ogni 123′ RIGORI BATTUTI: Corazza: 2 – Antenucci: 7

2 – 7 RIGORI SEGNATI: Corazza: 1 – Antenucci: 7

1 – 7 CARTELLINI GIALLI: Corazza: 1 Antenucci: 0

1 0 CARTELLINI ROSSI: Corazza: 0 Antenucci: 0

A.C.