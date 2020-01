Reggina-Bari, la probabile formazione amaranto: tra scelte obbligate e nodi da sciogliere

Dovrebbero essere due i ballottaggi nelle fila amaranto, in vista della super-sfida di domani pomeriggio col Bari.

Complice l’infortunio di Bertoncini, resterà invariata la difesa a tre, che davanti a Guarna vedrà agire il trio Loiacono-Blondett-Rossi. Scelte obbligate anche sulle corsie laterali, laddove le assenze di Garufo e Bresciani spalancano le porte alla conferma di Rolando e Liotti. In mezzo al campo, pronto un doppio cambio rispetto a mercoledì sera: di nuovo dentro la premiata ditta Bianchi-De Rose, a discapito di Nielsen e Sounas.

Nel ruolo di raccordo fra centrocampo ed attacco, il primo rebus: Bellomo potrebbe trovare nuovamente posto dall’inizio, ma occhio alla concorrenza di Rivas. In avanti, massima fiducia a Corazza nonostante il periodo di appannamento, ad affiancare il capocannoniere del girone C, questa volta potrebbe esserci Reginaldo e non Denis, ma anche in questo caso si tratta di un testa a testa…

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Corazza, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Ballottaggi: Bellomo 55% Rivas 45%, Reginaldo 60% Denis 40%. Indisponibili: Bertoncini, Marchi, Garufo, Bresciani, Doumbia. Squalificati: Farroni (2).