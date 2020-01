Accadde oggi: la Reggina espugna Bari e rinvia l’incubo…

La seconda svolta del pomeriggio pugliese, arriva al 51′: Dall’Oglio commette un errore madornale in ripiegamento su Sciaudone, l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Defendi, ma Pigliacelli , arrivato per difendere i pali della Reggina dopo il disastro-Benassi e l’infortunio di Zandrini, diventa protagonista assoluto: il portiere scuola Roma respinge il rigore, ed un secondo dopo neutralizza anche il successivo tentativo firmato Fedato. Bari 0 Reggina 1 , è la prima vittoria esterna del campionato. Una risalita che proseguirà per qualche altra settimana, prima di rivelarsi soltanto un’illusione…

25 gennaio 2014, serie B, 1^ giornata di andata. La stagione del centenario amaranto, iniziato tra entusiasmo e velleità, si sta trasformando in un incubo: la Reggina annaspa negli ultimi posti della classifica, la vittoria manca da oltre tre mesi.

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: stagione 2013-2014, Bari 0 Reggina 1.

