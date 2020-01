Ex amaranto, Fischnaller saluta Catanzaro ed il girone meridionale

Manuel Fischnaller non è più un calciatore del Catanzaro. L’esterno d’attacco ha ufficialmente lasciato i giallorossi nella giornata di oggi, chiudendo la sua esperienza con la maglia delle aquile dopo due stagioni, nelle quali ha realizzato 17 gol.

“Ho provato a convincerlo a rimanere, ma ha preferito riavvicinarsi a casa”. Ha detto Gaetano Auteri, fresco di ritorno sulla panchina del club di Floriano Noto, in merito all’addio del classe 1991. Fischnaller, nativo di Bolzano, è infatti tornato nel SudTirol, squadra in cui aveva già militato per cinque stagioni (l’ultima, datata 2014/2015, lo vide andare in gol 16 volte), firmando un triennale.

In riva allo Stretto, l’attaccante ha disputato due campionati di B, per un totale di 61 presenze e 7 gol.