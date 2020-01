Cittanovese, Ferraro: “A Nola ko meritato, il Morreale-Proto dev’essere il nostro fortino”

Trarre i giusti insegnamenti dalla sconfitta di Nola e ripartire con consapevolezza. Questo il pensiero di mister Ferraro, alla vigilia della sfida casalinga che vedrà la sua Cittanovese ospitare il Corigliano. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso, così come riportate da calciocittanovese.it.

IL KO DI NOLA-La verità è che ancora non abbiamo metabolizzato quella sconfitta. Lo faremo dopo la prestazione di domenica, sperando di ottenere un risultato positivo. A Nola abbiamo meritato di perdere, al di là delle sfumature e dei diversi momenti. Lo ribadisco, stiamo vivendo il girone di ritorno e sappiamo che questo è un campionato diverso e più duro. Proprio alla luce di questo dato di fatto dobbiamo rendere il “Morreale – Proto” il nostro fortino.

TRE INDISPONIBILI-Siamo fiduciosi per il recupero di alcuni calciatori sicuramente importanti. Per domani Cordova e Condomitti non ci saranno. Per il resto, eccetto per lo squalificato Neri, ho convocato tutti».

AUGURI CORIGLIANO, MA A PARTIRE DALLA PROSSIMA…Il Corigliano ha avuto scarsa tranquillità nel girone d’andata e ora proverà a giocarsi il tutto per tutto nel replay. Del resto, il loro organico presenta calciatori di tutto rispetto. Auguro loro, da calabrese, di riuscire a raggiungere l’obiettivo, ma a partire dalla prossima partita. La Cittanovese deve vincere e deve farlo soprattutto in casa.

CONSAPEVOLEZZA FINO AL TRAGUARDO-Non vedo pericolo di appagamento da parte di qualcuno, anzi. Abbiamo piena consapevolezza di chi siamo e di quale sarà la strada da percorrere. Mi aspetto una squadra compatta, attenta e affamata. Una squadra consapevole che per raggiungere il traguardo bisognerà fare anche meglio del girone d’andata.