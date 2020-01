Reggina-Bari, storie di ex: Rossi, con i pugliesi in serie A

Verso Reggina-Bari, per il 32 enne difensore amaranto una stagione in Puglia.

Tra i tanti ex della sfida di domenica ci sarà anche Marco Rossi.

Tra le varie stagioni disputate in Serie A, per il classe ’87 si registra anche quella con i pugliesi, nella stagione 2010/11. Trenta le presenze con i galletti (record in una stagione) in quell’annata, conclusasi con la retrocessione in Serie B. Durante quel campionato, Rossi fu “protagonista” di due episodi alquanto singolari. Prima un cazzotto subito da Chivu contro l’Inter, poi una manata rifilatagli da Ibrahimovic contro il Milan. Due episodi riguardo ai quali i tifosi del Bari reagirono con ironia, paragonando il difensore al famoso Rocky (personaggio cinematografico interpretato da Sylvester Stallone) per via della capacità di resistenza ai colpi degli avversari.

Quella col Bari è stata comunque un’esperienza importante per Rossi, nonché una delle ultime in massima serie. Da lì in poi il calciatore ha continuato a girovagare per l’Italia, fino ad arrivare alla Reggina. Anche lui, come Guarna e Loiacono, ha giocato l’intera gara di andata al San Nicola.

A.C.