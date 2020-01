Reggina-Bari, storie di ex: Loiacono, quel ragazzino che andava nella Nord…

Così come per Nicola Bellomo, anche per Giuseppe Loiacono il big match di domenica col Bari avrà un sapore speciale, visto che il difensore classe ’91 giocherà contro la squadra della sua città.

Barese doc, Loiacono è cresciuto nel settore giovanile biancorosso, facendo tutta la trafila dello stesso ma senza mai vestire la maglia dei ”galletti” in prima squadra. Lui che, da bambino, andava sempre a vedere le partite dei biancorossi in Curva Nord. Lui che, ironia del destino, ha finito col diventare per sette stagioni uno dei perni del Foggia, giocando con i rossoneri nel 2017/2018, in serie B, il derby di Puglia contro i biancorossi (il bilancio è stato di un pareggio ed una vittoria per il Bari)

Lo scorso settembre il ritorno al San Nicola, questa volta con la maglia amaranto, in una sfida che ha visto il numero sei in campo per tutta la partita. “Sarà ancora più emozionante giocare contro il Bari visto il gemellaggio tra le due tifoserie. ‘Speriamo di poter duellare con loro fino alla fine, noi diremo la nostra” aveva detto lo stesso Loiacono il giorno della presentazione ufficiale della Reggina in Piazza Duomo. Una previsione che si è avverata, in attesa di capire chi la spunterà.

Loiacono-Bari, rivali anche anche questa volta ma nemici mai..

A.C.