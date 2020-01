Prima del fischio d’inizio, domenica 26 gennaio, forse dietro la schiena del numero uno amaranto scorrerà un piccolo brivido. Poi però, ci sarà spazio solo per il presente, vista anche l’importanza assoluta della posta in palio…

Contro il Bari, Guarna ha giocato 8 gare da ex (tra Ascoli, Spezia , Foggia e Reggina), totalizzando una vittoria, quattro pareggi ed altrettante sconfitte. Il ritorno al San Nicola con la maglia amaranto, è coinciso con la “papera” che ha spianato la strada all’1-1 dei locali, anche se, a dire il vero, l’azione era stata preceduta da un clamoroso fallo ai suoi danni, non fischiato dal direttore di gara.

Guarna è legato alla piazza di Bari da un ricordo speciale, ovvero la nascita del suo secondogenito. Era il giorno di Carpi-Bari (13 maggio del 2014) quando, dopo aver finito il riscaldamento, al rientro negli spogliatoi prima del fischio d’inizio, il portiere calabrese scoprì di essere diventato padre per la seconda volta. Al termine di quella stagione, il divorzio dai pugliesi, figlio anche di uno sfortunato episodio (un clamoroso errore nel match contro il Crotone) e la ripartenza da Foggia, dove ad aspettarlo c’era un altro barese di nome Giuseppe Loiacono…

Quella vissuta con il Bari è un’esperienza che Enrico Guarna non dimenticherà facilmente. Tre stagioni in biancorosso per il portiere catanzarese, che ha difeso la porta dei “galletti” dal 2013 al 2016, collezionando 83 presenze.

Verso Reggina-Bari, l'attuale numero uno amaranto ha vestito la maglia dei pugliesi in serie B.

Reggina-Bari, storie di ex: Guarna, tre anni in biancorosso ed un ricordo speciale…

