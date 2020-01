UFFICIALE: Reggina, Salandria è un calciatore del Catania

Dopo lo scatto decisivo nella trattativa, è arrivata anche l’ufficialità. Francesco Salandria lascia la Reggina, il mediano nativo di Trebisacce è un nuovo calciatore del Catania.

Tornato in riva allo Stretto nell’estate del 2018, Salandria lascia nuovamente la maglia amaranto dopo un anno e mezzo.

Di seguito, il comunicato pubblicato da reggina1914.it.

La Reggina comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Calcio Catania per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Salandria.La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.