Serie C girone C, valzer delle panchine: il riepilogo di tutti i cambi

Ennesimo cambio nel girone meridionale di serie C, il Catanzaro esonera Grassadonia e richiama Auteri.

Tre giornate, tre esoneri. Il 2020 inizia nel segno dei ribaltoni tecnici di un girone, quello meridionale, nel quale gli allenatori che fanno le valigie continuano ad essere in numero maggiore rispetto a quelli che terminano il campionato.

L’elenco continua con il Catanzaro, che ha richiamato Auteri: i giallorossi diventano così il quinto club ad aver cambiato guida tecnica per due volte (il primato spetta al Rieti, autore di tre cambi).

Di seguito, il “valzer delle panchine” 2019/2020 per quanto concerne il girone C.

SERIE C 2019/2020

Avellino: Capuano per Ignoffo.

Bari: Vivarini per Cornacchini.

Catania: Lucarelli per Camplone.

Catanzaro: Grassadonia per Auteri, Auteri per Grassadonia.

Bisceglie: Pochesci per Vanoli, Mancini per Pochesci.

Cavese: Campilongo per Moriero.

Monopoli: Scienza per Roselli.

Rende: Tricarico per Andreoli, Rigoli per Tricarico.

Rieti: Pezzotti* per Mariani, Caneo per Pezzotti *, Beni per Caneo.

Sicula Leonzio: Bucaro per Grieco, Grieco per Bucaro.

Viterbese: Lopez per Calabro, Calabro per Lopez.

*Ad interim