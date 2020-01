Salandria-Catania, questa volta ci siamo davvero

Così come riportato in anteprima da Alfredo Pedullà, nella giornata di oggi c'è stata l'impennata decisiva per il passaggio del centrocampista alla corte di Cristiano Lucarelli.

Quella di mercoledì sera, seppur in panchina, dovrebbe essere stata l’ultima apparizione di Ciccio Salandria in amaranto. Il mediano, secondo quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha trovato l’accordo con la Reggina, ed è quindi pronto a legarsi al Catania, club che lo aveva cercato con insistenza in questa sessione di mercato.

“Affare fatto- si legge-. La Reggina ha liberato Francesco Salandria, centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto, che nelle prossime ore firmerà per il Catania. Via libera, nuovo rinforzo per Cristiano Lucarelli”.

Entro la prossima settimana, il club dello Stretto dovrà cercare di piazzare altri due calciatori oramai ai margini del progetto, ovvero Matteo Rubin ed Abdou Doumbia.