Reggina, lutto per mister Napoli: il cordoglio del club

Lutto in casa Reggina. Nella giornata di oggi, il tecnico Michele Napoli è stato colpito dalla perdita del cognato. Di seguito, il comunicato del club.

“Con grande affetto e vicinanza, il Presidente Luca Gallo, lo staff tecnico e i giocatori, si stringono all’allenatore in seconda della prima squadra Michele Napoli e alla sua famiglia per la scomparsa del cognato Gabriele. In questo momento di dolore, la società amaranto esprime le più sentite condoglianze per la dolorosa perdita”.

*Appresa la triste notizia, la Redazione di ReggioNelPallone.it si associa alle condoglianze ed alla vicinanza verso mister Napoli ed i suoi familiari.