Reggina-Bari, il club amaranto: “Venite al Granillo con largo anticipo”

La presenza-record prevista in occasione di Reggina-Bari, potrebbe creare parecchie file all’ingresso dei vari settori. Proprio per questo motivo, la Reggina ha invitato i propri tifosi a recarsi al Granillo con anticipo.

Di seguito, il comunicato del club.

La Reggina invita i tifosi in possesso di regolare tagliando o tessera abbonamento per assistere al match tra Reggina e Bari, in programma per le ore 15 di domenica 26 gennaio, di presentarsi allo stadio Oreste Granillo con largo anticipo in modo tale da permettere le consuete operazioni di pre-filtraggio.

Si raccomanda altresì di prendere visione del Regolamento d’uso dello stadio in vigore per la stagione corrente.