Una festa tra due popoli, un lungo abbraccio colorato di amaranto e biancorosso. Di fronte ad uno scenario da serie A, Reggina e Bari sul rettangolo verde faranno di tutto per superarsi, ma l’importanza della posta in palio non farà certo passare in secondo piano lo storico gemellaggio.

Dopo i messaggi lanciati dalle due curve, oggi è toccato alla Reggina mettere in risalto la fratellanza tra Reggio Calabria e Bari.

Sulla pagina facebook del club dello Stretto, sono stati raffigurati due tifosi, uno con la maglia biancorossa ed uno con la maglia amaranto, che si stringono la mano. Il tutto, accompagnato dalla frase “TRE COLORI, DUE CITTA’, UN LEGAME INDISSOLUBILE. SSC Bari, a domenica!#RegginaBari #AllTogetherNow“.

Per guardare il post originale, clicca sulla foto in basso.