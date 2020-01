Quotidiano del Sud: “La Reggina ha il fiato sul collo”

L’inattesa sconfitta casalinga ad opera della Virtus Francavilla, apre qualche interrogativo in casa Reggina.

“Questa volta il danno è notevole- scrive il collega Rino Tebala, nell’odierna edizione del Quotidiano del Sud– perché la squadra, non solo ha perso in casa la sua imbattibilità, ma ha anche dilapidato un’altra parte importante del suo vantaggio nei confronti delle dirette concorrenti, in particolare del Bari, prossimo avversario al Granilo. Certo è che non bisogna sfasciarsi la testa prima del tempo e attendere con fiducia la prossima partita per capire meglio se la Reggina saprà reagire e, soprattutto, se sarà la stessa squadra dell’andata”.

La rimonta subita al Granillo, secondo Tebala è figlia della poca decisione nel chiudere la partita. “Le caratteristiche offensive della Reggina non si possono snaturare, ma quando la squadra rinuncia ad attaccare e predilige il palleggio fine a se stesso e non sempre impeccabile, finisce per subire. Una squadra che dovrebbe far tesoro del suo vantaggio e che perde il controllo della gara, subendo il contropiede, non sembra del tutto saggia. Dovrebbe essere il contrario. E quando sceglie la via di mezzo per giocare, senza attaccare con decisione per chiudere la gara, abbandonandosi al fraseggio improduttivo, non fa altro che prestare il fianco al gioco di rimessa avversario. Finendo di subire, com’è clamorosamente successo, soprattutto, mercoledì”.

Problematiche da risolvere, ma nessun dramma. “Adesso è il momento di mantenere i nervi saldi, recuperare tutte le energie possibili e ritrovare quella fiducia e serenità che ha caratterizzato il girone d’andata. Il campionato non è finito ma deve ricominciare subito…”.