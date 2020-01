Gazzetta dello Sport: “Condizione fisica e mercato, i dubbi della Reggina”

A causare il rallentamento della capolista Reggina è un calo atletico, manifestatosi da oltre un mese. Questa, secondo la Gazzetta dello Sport, è la motivazione principale del recente ruolino di marcia, che ha portato a due sconfitte nelle ultime tre partite.

“Quali sono le problematiche che affliggono il team? C’è una questione verosimilmente legata alla condizione fisica- scrive il collega Lorenzo Vitto, nell’edizione Sicilia e Calabria-. La squadra paga probabilmente la partenza lanciata e quei tre mesi nei quali ha raccolto solo vittorie e record. Da una parte è fisiologico un minor rendimento atletico, dall’altra però è un protrarsi da più di un mese, dalla gara casalinga contro la Viterbese, vinta grazie al rigore trasformato da Denis ai titoli di coda. Qualche giocatore è decisamente in calo fisico, e parliamo dei vari Corazza, Bianchi, e Rolando, veri e propri punti di forza del 3-5-2 di Toscano che ha dominato la prima parte di torneo. E poi la sosta, invece di portare benefici, si è trasformata in un handicap”.

Sul mercato invernale. “Le ultimissime scelte del tecnico e della società sul mercato hanno aperto squarci di critiche non solo tra i tifosi. Il fatto che alcuni elementi come Gasparetto, Rubin, De Francesco e lo stesso Salandria, siano praticamente fuori dalle rotazioni, nonostante le prove non eccelse dei pari ruolo, ha posto l’interrogativo se determinate opzioni siano quelle corrette o meno”.