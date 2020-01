Gazzetta del Sud: “Reggina-Bari, Bertoncini è out”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, Davide Bertoncini salterà anche il big match contro il Bari. Il difensore ex Piacenza, rimasto fuori dai convocati del match di mercoledì contro la Virtus Francavilla a causa di una contrattura (clicca qui), non ha ancora recuperato e dunque sarà costretto a guardare i compagni dalla tribuna per la seconda partita consecutiva.

Qualche speranza invece, per Desiderio Garufo, anch’esso out nella sconfitta del Granillo, dopo essere stato costretto a chiedere il cambio dopo soli 20 minuti, nella trasferta di Bisceglie”.

“Ancora out Bertoncini-scrive il collega Natalino Licordari-, mentre si cercherà di recuperare Garufo. Non ci sarà lo squalificato Farroni, espulso mercoledì nel finale per aver protestato mentre era in panchina”.