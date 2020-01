Eccellenza Calabria, gli arbitri della 19^ giornata

L'elenco delle terne arbitrali, designate per dirigere le gare in programma questo week end.

ECCELLENZA, 19^ GIORNATA

Sambiase-Vigor Lamezia (sabato)

Zangara di Catanzaro (Di Giuseppe di Reggio Calabria e Pellico di Cosenza)

Isola Capo Rizzuto-Bovalinese

Notaro di Lamezia Terme (Bellini di Catanzaro e Perri di Lamezia Terme)

Locri-Trebisacce

Cacurri di Reggio Calabria (Mazza di Reggio Calabria e Sergi di Reggio Calabria)

Paolana-Bocale

Bortolussi di Nichelino (Cantafio di Lamezia Terme e Critelli di Catanzaro)

ReggioMediterranea-Morrone

Graziano di Rossano (Flotta di Rossano e Converso di Rossano)

San Luca-Soriano

Idone di Reggio Calabria (Presta di Cosenza e Borrelli di Cosenza)

Scalea-Gallico Catona

Toro di Catania (Piccolo di Vibo Valentia e Trapasso di Vibo Valentia)

Sersale-Cotronei

Lepera di Rossano (Petrini di Rossano e Cavallini di Rossano)