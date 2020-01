Tutti pazzi per Reggina-Bari: al Granillo sarà record stagionale, sold out Curva Sud e settore ospiti

Un gemellaggio da onorare, due squadre fortissime che puntano al ritorno in B, una partita che mette in palio punti importantissimi. Così come ampiamente nelle previsioni, le tifoserie di Reggina e Bari domenica 26 gennaio regaleranno uno spettacolo da serie A.

Al momento in cui scriviamo, tra abbonamenti (5.813 i tifosi amaranto che hanno sottoscritto la tessera stagionale) e biglietti venduti, siamo già sulle quattordicimila presenze, numero che aumenterà sicuramente tra domani e dopodomani, consentendo al club di Luca Gallo di superare il record appartenente a Reggina-Catanzaro dello scorso ottobre, quando il derby calabrese fece registrare quota 15.819

. Nel dato attuale, vanno inseriti anche i tagliandi riservati alla tifoseria biancorossa: il grosso dei supporters pugliesi si sistemerà in un settore ospiti già completamente esaurito (poco più di mille posti), ma altri tifosi provenienti dalla Puglia prenderanno posto negli altri settori del Granillo, per un totale di oltre 2.000 baresi al seguito.

Sarà sold out anche nella Curva Sud tempio del tifo reggino (in serata, erano ancora disponibili poche centinaia di tagliandi). Gli Ultras stasera saranno in riunione nella loro sede, per limare i dettagli della spettacolare coreografia organizzata in occasione della super-sfida.

Reggio e Bari, brividi in riva allo Stretto: con la speranza che due tifoserie del genere possano ritrovarsi in B già nella prossima stagione…