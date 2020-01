La storia di Reggina-Bari: amaranto in vantaggio, i biancorossi non vincono dal 1975

Sono diciannove le edizioni in campionato di Reggina-Bari, sfida andata in scena un pò in tutte le categorie. L’ultimo precedente risale a sette anni fa, quando, alla prima giornata, la compagine dello Stretto pareggiò a reti bianche contro i biancorossi, di fronte a circa 20.000 spettatori: una stagione, quella del centenario, nata sotto i migliori auspici, salvo poi trasformarsi in un clamoroso fallimento.

Il bilancio complessivo, è di 9 vittorie amaranto, 7 pareggi e 3 vittorie biancorosse. Il Bari non vince a Reggio da 45 anni: correva il novembre del ’75, quando i “galletti” si videro a segnare la vittoria a tavolino a seguito di una invasione di campo della tifoserie reggina.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

*Nella foto, un’azione di gioco della sfida datata 20011/2012.

SERIE C 51-52, 12^ giornata (4/12/1951)

REGGINA-BARI 0-3

Reggina: Corrao, Genti, Montagner, Spadaro, Apolloni, Talarico, D’Alò, Massagrande, Beghi, Simoncelli, Scarlattei. Allenatore: Piselli.

IV SERIE GIRONE H 53-54, 25^ giornata (14/3/1954)

REGGINA-BARI 0-2

Reggina: Dini, Crea, Bumbaca, Scarlattei, Curti, Meini, Piacentini, Gatto, Geraci, Fazi, Baldasserini. Allenatore: Dolfin.

SERIE B 67-68, 27^ giornata (17/3/1968)

REGGINA-BARI 1-0

Reggina: Ferrari, Sbano, Bello, Clerici, Mupo, Gardoni, Divina, Zani, Vallongo, Florio, Toschi. Allenatore: Maestrelli.

Marcatore: Sbano.

SERIE B 68-69, 5^ giornata (3/11/1968)

REGGINA-BARI 1-0

Reggina: Jacoboni, Sbano, Clerici, Pirola, Sonetti, Pesce, Toschi, Ferrario, Vallongo, Florio, Lombardo. Allenatore: Segato.

Marcatore: Pirola.

SERIE B 70-71, 20^ giornata (7/2/1971)

REGGINA-BARI 1-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Florini, Sonetti, Comini, Sironi, Merighi, Rinero, Facchin. Allenatore: Persico.

Marcatore: Merighi.

SERIE B 71-72, 31^ giornata (30/4/1972)

REGGINA-BARI 1-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Cozzani, Sonetti, Ranieri, Scarpa, Fazzi, Righi, Bongiorni. Allenatore: Neri.

Marcatore: Fazzi.

SERIE B 72-73, 12^ giornata (10/12/1972)

REGGINA-BARI 0-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Bellotto, Raschi, Martella, Pulitelli, Tamborini, Mamo, Landini, Filippi. Allenatore: Mazzetti.

SERIE B 73-74, 25^ giornata (17/3/1974)

REGGINA-BARI 1-0

Reggina: Cazzaniga, D’Astoli, Zazzaro, Sali, Landini, Bonzi, Filippi (Corni), Dal Pozzolo, Merighi, Tamborini, Ferrara.

Marcatore: Dal Pozzolo.

SERIE C 74-75, 25^ giornata (16/3/1975)

REGGINA-BARI 1-1

Reggina: Castellini, Scoppa, D’Astoli, Belluzzi, Spadaro, Balestro, Sorace M., Pianca, Tivelli, Tripodi, Magara (Del Fabbro). Allenatore: Regalia.

Marcatore: Tivelli.

SERIE C 75-76, 10^ giornata (9/11/1975)

REGGINA-BARI 0-2 a tavolino (sospesa sullo 0-1 per invasione di campo)

Reggina: Castellani, Olivotto, Beluzzi, Raimondi, Spadaro (Spinelli), Balestro, Sorace G., Pianca, Fragasso, Zica, Enzo. Allenatore: Regalia.

SERIE C 76-77, 10^ giornata (14/11/1976)

REGGINA-BARI 0-0

Reggina: Castellini, D’Astoli, Olivotto, Belluzzi, Mordocco, Manzin, Fragasso, Gatti, Snidaro, Missiroli, Toscano (Sacchi). Allenatore: Facchin.

SERIE B 88-89, 3^ giornata (25/9/1988)

REGGINA-BARI 1-1

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto, Lunerti (Onorato), Guerra (Catanese), De Marco, Raggi, Zanin. Allenatore: Scala.

Marcatori: 17′ pt Zanin (R), 20′ pt Monelli (B).

SERIE B 96-97, 23^ giornata (23/2/1997)

REGGINA-BARI 2-2

Reggina: Scarpi, Montalbano (Poli), Atzori, Napolitano, Giacchetta, De Vincenzo, Iacobelli (Bitetti), Sesia, Pasino (Marino), Dionigi, Criniti. Allenatore: Gerini.

Marcatori: 17′ pt Doll (B), 11′ st Guerriero (B), 12′ st aut. Ripa (R), 45′ st De Vincenzo (R).

SERIE A 99-2000, 27^ giornata (25/3/2000)

REGGINA-BARI 1-0

Reggina: Taibi, Cirillo, Stovini, Giacchetta, Bernini (Oshadogan), Brevi, Cozza (Possanzini), Baronio, Morabito, Bogdani (Pralija), Kallon. Allenatore: Colomba.

Marcatore: 24′ pt Kallon.

SERIE A 2000-2001, 32^ giornata (26/5/2001)

REGGINA-BARI 1-0

Reggina: Taibi (Belardi), Jranek, Vargas, Stovini, Vicari, Bernini (Oshadogan), Mamede, Cozza, Morabito, Marazzina, Dionigi (Paulo Costa). Allenatore: Colomba.

Marcatore: 4′ st Vargas.

SERIE B 2001-2002, 4^ giornata (23/9/20001)

REGGINA-BARI 0-0

Reggina: Belardi, Vicari (Jranek), Vargas, Franceschini, Morabito, Cozza, Mamede, Mozart, Casale (Bogdani), Savoldi, Dionigi (Veron). Allenatore: Colomba.

SERIE B 2011-2012, 9^ giornata (9/10/2011)

REGGINA-BARI 3-1

Reggina: P.Marino, Adejo, Emerson, A.Marino, D’Alessandro, Rizzo, N.Viola ( Ceravolo), Rizzato, Missiroli, Ragusa (Campagnacci), Bonazzoli (Castiglia). Allenatore: Breda.

Marcatori: 5′ pt Rizzato (R), 9′ pt Marotta (B), 39′ pt e 16′ st Ragusa (R).

SERIE B 2012-2013, 33^ giornata (5/4/2013)

REGGINA-BARI 3-1

Reggina: Baiocco, Adejo, Ely, Di Bari, Rizzat, Sarno (Antonazzo), Hetemaj, Colucci (Armellino), Barillà, Di Michele, Gerardi (Comi). Allenatore: Pillon.

Marcatore: 1′ pt Di Michele.

SERIE B 2013-2014, 1^ giornata (28/8/2013)

REGGINA-BARI 0-0

Reggina: Benassi, Adejo, Lucioni, Ipsa, Maicon, N.Rigoni (Strasser), Louzada (Cocco), De Rose, Barillà, Fischnaller (Di Michele), Gerardi. Allenatore: Atzori.