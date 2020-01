Reggina, il programma delle giovanili amaranto

Si comincia sabato con Under 15 nazionale ed Under 17 regionale, chiusura lunedì con la Berretti.

Sono cinque le gare che, da sabato 25 fino a lunedì 27 gennaio, vedranno di scena le giovanili amaranto. A scendere in campo per prime, saranno l’Under 15 nazionale e l’Under 17 regionale, impegnate domani, alle 15:00, contro Potenza e Villese. Alle 16:30 invece, toccherà all’Under 17 nazionale, anch’essa in trasferta contro il Potenza. Domenica spazio all’Under 15 nazionale, che ospiterà la ReggioMediterranea. Chiude il cerchio la Berretti, che lunedì affronterà la gara esterna di Pagani

Di seguito, il programma completo, così come pubblicato da reggina1914.it.

Campionato Berretti girone F, 13ª giornata

Paganese-Reggina, lunedì 27 gennaio, ore 14:30

Campionato Under 17 Nazionale girone E, 14ª giornata

Potenza-Reggina, sabato 25 gennaio, ore 16:30

Campionato Under 15 Nazionale girone E, 14ª giornata

Potenza-Reggina, sabato 25 gennaio, 15:00

Campionato Regionale Under 17 girone D, 14ª giornata

Reggina-Villese, sabato 25 gennaio, ore 15:00

Centro Sportivo Sant’Agata, campo 3 – Via delle Industrie, Reggio Calabria (RC)

Campionato Regionale Under 15 girone D, 19ª giornata

Reggina-ReggioMediterranea, domenica 26 gennaio, ore 10:30

Parco Longhi Bovetto – Valanidi (RC)