TuttoC: “Catanzaro, ore calde per Grassadonia”

La sconfitta di Teramo, seconda consecutiva dopo quella casalinga col Monopoli, potrebbe costare la panchina a Gianluca Grassadonia.

A riportarlo, i colleghi di tuttoc.com. “Situazione in evoluzione in casa Catanzaro. La seconda sconfitta consecutiva, stavolta per mano del Teramo, ha reso decisamente meno solida la posizione in panchina di Gianluca Grassadonia ed è in corso in questi minuti un summit in società con la presenza del direttore sportivo Pasquale Logiudice”.

In caso di esonero, il club di Noto potrebbe decidere per il ritorno di Auteri o per affidare provvisoriamente la panchina delle aquile a Giampà, attuale tecnico della Berretti.