Palle gol importanti per andare sul 2-0, giocate di qualità e cerniera di destra sempre pericolosa: qualche bagliore in una serata amara...

Come detto nella precedente analisi, nonostante una prova deludente abbia portato al primo ko interno al Granillo, in casa Reggina non tutto è da buttare in riferimento al match di ieri sera.

Nei primi 30 minuti infatti, la squadra sembrava tornata sui binari giusti, sciorinando un calcio piacevole e ficcante, fatto di manovre pregevoli e qualità. In particolare, i meccanismi della corsia destra hanno funzionato al meglio, vedi l’azione, vista più volte quando la capolista faceva un sol boccone degli avversari, che ha portato Denis a sfiorare il raddoppio sul cross di Rolando. Dopo aver sbloccato il risultato, la compagine di Toscano ha avuto almeno due occasionissime per raddoppiare, e se lo avesse fatto, sempre con riferimento all’inizio del match, per gli avversari non ci sarebbe stato molto da ridire.

E’ da lì che bisogna ripartire, anche perché, quando questa squadra riesce a distendersi palla al piede, esalta le qualità indiscutibili dei suoi interpreti da categoria superiore. A proposito, un Denis così (la carta d’identità conta pure per un campione come lui, ma l’argentino ci è sembrato veramente vicinissimo al top della forma) può veramente fare la differenza in una Reggina che ha tutte le carte in regola per tornare quella ammirata da tutti.

f.i.