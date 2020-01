La Reggina ci ripensa, niente più ritiro in vista del big match col Bari

“Squadra in ritiro per confrontarsi e stare insieme fino alla partita col Bari”. Così il presidente Luca Gallo nella conferenza stampa di ieri, subito dopo il ko col Francavilla.

Il massimo dirigente ci ha tenuto a specificare che il ritiro non aveva nessun carattere punitivo, anzi lo stesso Gallo, successivamente ha preferito usare anche un altro termine (“raduno”), sottolineando giustamente a più riprese le qualità e la serietà di un gruppo di ragazzi che fino ad oggi è stato protagonista di un percorso straordinario.

Evidentemente, è bastata la sola giornata di oggi affinché il confronto si rivelasse più che soddisfacente per tutte le componenti. Al momento in cui scriviamo infatti, la Reggina non si trova più al centro sportivo Sant’Agata, sede che avrebbe dovuto ospitare il raduno amaranto da qui a domenica.

Da capire se il fulmineo “rompete le righe” è definitivo, oppure il raduno potrà riprendere nelle prossime ore.