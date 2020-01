Reggina-V.Francavilla, a mente fredda: la trincea sparita…

Una ripresa evanescente, contrassegnata da una fase di non possesso andata sistematicamente in tilt: queste le cause della prima sconfitta interna al Granillo.

Un altro blackout. A tratti nascosto dalla qualità di qualche interprete, a tratti totale. Ma se il black out col Bisceglie (clicca qui), è stato mascherato nell’ultima mezz’ora da una reazione che ha chiuso gli avversari nella propria area, quello con la Virtus è costato caro. Eppure, nel primo tempo la Reggina non era dispiaciuta affatto, anzi, a tratti si era rivista la squadra che fino alla gara col Teramo dominava gioco ed avversari, incutendo un senso di impotenza a chiunque si presentasse al cospetto della capolista.

Per quanto riguarda la ripresa tuttavia, gli amaranto sembravano rimasti ancora negli spogliatoi. Lo si è capito subito, fin dal primo pallone. Proprio come nella prima ora di gioco del Ventura, le distanze tra i reparti parevano sparite ed i passaggi sbagliati si sono moltiplicati. Una sofferenza acuita dal pareggio ospite, che ha portato ad un crollo di quella che fino a pochissimo tempo fa è stata una vera e propria cartolina a colori dello scacchiere di Toscano, ovvero la fase di filtro. La “fame” in fase di pressing e recupero palla, la capacità di lottare sulle seconde palle in modo quasi “furioso”: componenti che hanno caratterizzato questa Reggina, ma che ieri sera sono via via evaporate, come dimostrano inequivocabilmente le ripartenze avversarie, non ultima quella che ha portato al definitivo 1-2. E’ sotto questo aspetto, ancor prima che negli ultimi 16 metri, che Loiacono e compagni hanno perso la partita.

La Reggina non è in calo atletico, ne siamo fermamente convinti. Lo dimostra anche il tentativo di spinta finale, frutto stavolta più di “nervi” e di iniziative personali, spentasi sul palo colpito da Denis. Il problema che si sta evidenziando è in fase di automatismi, di energia mentale. Il tempo per rimediare ovviamente c’è tutto, a partire da una partita, quella col Bari, che se da un lato non può essere considerata decisiva dall’altro è davvero importantissima.

f.i.