TuttoC-Reggina, un’altra pretendente per Salandria

Nonostante sia tornato nella lista dei convocati per la gara tra Reggina e Virtus Francavilla, Ciccio Salandria rimane sempre nella lista delle possibili partenze per quanto concerne questo mercato di gennaio.

Il mediano amaranto resta ancora un obiettivo del Catania, che se fino ad oggi non ne ha acquisito le prestazioni è solo ed esclusivamente per il mancato accordo tra il calciatore e la Reggina in merito ad una buonuscita.

Stando a quanto riportato da tuttoc.com, il futuro di Salandria, oltre che al club etneo, potrebbe essere legato anche al Lecco, militante nel girone A di serie C. I lombardi avrebbero sondato il terreno proprio in queste ore, in caso di trattativa vera e propria e di relativa fumata bianca il classe ’94 ritroverebbe Nicola Strambelli, passato ai blucelesti dopo cinque mesi in riva allo Stretto.