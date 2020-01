Reggina-V.Francavilla 1-2, le pagelle amaranto: ancora Denis, ma non basta…

La Reggina viene ribaltata dalla Virtus Francavilla, che passa al ”Granillo” con il risultato di 1-2.

Di seguito, le pagelle degli amaranto:

Guarna 6: al 33′ smanaccia una conclusione a giro di Risolo salvando il risultato, sul finale esce bene nelle ripartenze avversarie. Incolpevole sui gol.

Loiacono 5,5: al 35′ va in percussione sfruttando un’autostrada lasciata libera dalla squadra pugliese e va alla conclusione (debole). Bene nella prima frazione di gioco, qualche errore nella seconda.

Blondett 6: vince tutti i duelli di testa e tiene bene la posizione. Sicuro negli interventi

Rossi 6: impeccabile nel primo tempo, dove fa molto bene in fase di copertura, scegliendo sempre bene il tempo di intervento. Nella ripresa, insieme a Liotti, crea un buco difensivo dal quale passa il pallone che porterà Di Cosmo a dirigersi a tu per con Guarna e batterlo.

Rolando 5,5: gioca un buon primo tempo, dove tenta di spingersi spesso in avanti e crossare all’indirizzo dei compagni. Nella ripresa cala notevolmente, risultando un po’ impreciso. Dall’82’ Mastour, S.V.

Sounas 6: recupera un’infinità di palloni, nei contrasti ne esce sempre al meglio e da gran lottatore. Nella ripresa cala insieme alla squadra.

Nielsen 5,5: gioca per la prima volta da titolare ed il giudizio è intermedio. Non riesce sempre ad azzeccare il passaggio giusto, non sbaglia quasi nulla in fase di copertura. Dal 59′ Bianchi, 5,5: ha subito l’opportunità di siglare il gol del 2-1 ma il suo tiro viene deviato dalla difesa pugliese e termina sul fondo. Buono l’approccio ma pecca di precisione.

Liotti 5: alterna cose buone ad altre meno buone. Nel primo tempo lavora discretamente in fase di copertura, nella ripresa perde la marcatura di Di Cosmo che scaturisce il vantaggio degli ospiti.

Bellomo 5,5: inizia bene ma si accende a sprazzi. Nella ripresa cala insieme alla squadra. Dal 73′ Paolucci, S.V.

Denis 6,5: è suo il primo squillo del match dopo soli quattro minuti, poi sei minuti dopo sblocca la gara con un tiro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Va anche vicino al raddoppio al 39′, staccando di testa su un cross di Rolando e sfiorando la rete, così come nei minuti finali, dove di testa colpisce un palo sfiorando così il pareggio. Segna ma non solo: lavora bene in fase offensiva e torna ad aiutare i compagni.

Corazza 5: l’unico acuto è nel primo tempo, con una conclusione ”sporca” calciata sul fondo. Non sembra essere il solito Corazza… Dal 59′ Reginaldo 5,5: entra e cerca di risolvere la partita con qualche giocata e qualche tiro, ma senza riuscire ad avere esito positivo

Toscano 5,5: seconda sconfitta per la sua squadra, primo ko interno. La sua Reggina si accende ad intermittenza e non riesce a chiudere la partita nel momento opportuno. Tanti errori tecnici nella giornata di oggi, con il bari bisognerà cambiare atteggiamento.

A.C.