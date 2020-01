Reggina, Gallo: “In ritiro per compattarsi fino a domenica”

Nel post-gara di Reggina-Virtus Francavilla è intervenuto in conferenza stampa il presidente amaranto Luca Gallo.

“L’allenamento in programma domani mattina è stato spostato al pomeriggio; la squadra andrà in ritiro ma non sarà punitivo. Si è deciso tutti insieme di stare uniti e raccogliere le idee e le energie, fisiche e nervose. Ci sarò anche io con loro, sarò qui fino a domenica. Il mister ha preferito di concerto con tutti di rimanere in silenzio per stasera. Credo che dal punto di vista tecnico sarà il mister a confrontarsi con la squadra, il compito spetta a lui e allo staff tecnico. In uno sport come il calcio ci si trova di fronte un avversario e può succedere che per una volta sia più forte di te; il Francavilla mi ha fatto un’ottima impressione, era ben piazzata dietro e ripartiva bene, faccio loro i complimenti. I nuovi arrivati non hanno creato alcun tipo di scompiglio, raramente ho conosciuto ragazzi così socievoli, parlo con loro di vari argomenti, tranne che di calcio; li ho conosciuti e sono persone di grande cultura, si sono inseriti bene subito e sono stati ben accolti. Sono convinto che i tifosi della Reggina che stanno vedendo questa conferenza stampa capiranno che non c’è da fare alcuna polemica, nei momenti di difficoltà si sta insieme per risolvere i problemi, come nelle grandi famiglie. La partita con il Bari è di un fascino strepitoso, ogni società vorrebbe vivere una partita come quella, se consideriamo da dove siamo partiti e adesso siamo giunti a questa gara così importante; Reggio vivrà un momento forte domenica, sarà una festa di sport, accoglieremo il Bari che è sempre stato il grande favorito. Credo che a prescindere dall’avversario, sarebbe stato scelto lo stesso di fare questo ritiro. Non vedo un momento di difficoltà, chi pensava che il campionato fosse finito sbagliava. Sono soprattutto un tifoso e già pensavo alla Serie B, secondo me siamo i più forti ma lo penso da tifoso, e sempre per lo stesso motivo penso solo che ci sia stato qualche passaggio a vuoto, capita a tutti, siamo esseri umani, ma nulla è perduto. Vedrò la Reggina e soffrirò per lei, sarò qui come lo sono da un anno. I ragazzi si allenano bene, raramente mi è stato detto che si vede un gruppo così compatto, non avevamo alcun tipo di sentore che questo potesse accadere, semplicemente è successo che una squadra stasera è stata più forte. Ogni partita è a sé, si è vinto a Bisceglie in quel modo e siamo contenti così; oggi si è perso ma non può essere una dramma, ci sono cose ben peggiori, ci sono squadre molto importanti in altre categorie che perdono più di noi. Voglio rivedere i miei ragazzi correre e impegnarsi domani come hanno sempre fatto, sono dei bravi ragazzi, è andata male stasera come nella vita può capitare una giornata storta. Mi aspetto parecchio dalla stampa reggina, mi aspetto che ci aiuti e che dia un messaggio positivo e sostenga la squadra in questo momento.”