V. Francavilla, MagrÃ¬: “Vittoria storica, ma la Reggina vincerÃ  il campionato”

Dalla sala stampa dello stadio "Granillo", le voci dei protagonisti del match tra Reggina e Virtus Francavilla, vinto in rimonta dagli ospiti per 2-1

Nel post-gara di Reggina-Virtus Francavilla è intervenuto in conferenza stampa il presidente biancoazzurro Antonio Magrì.

“Una vittoria storica, la Reggina finora aveva sempre vinto in casa, era difficile fare punti qui. La Reggina vincerà il campionato è forte e compatta, può capitare un momento di flessione, saprà capitalizzare il suo valore. Mi complimento con i miei ragazzi, siamo una squadra giovane di un piccolo comune di Brindisi. I ragazzi hanno dato tutto, la vittoria credo sia meritata; forse c’era anche un rigore per un tocco con la mano. Siamo stati bravi a non disunirci e rimanere in partita, la differenza di valori c’era, potevamo compensare con tenacia, impegno e volontà. Abbiamo approfittato delle occasioni avute, sprecandone altre, come le ha avute la Reggina. Il nostro obiettivo è salvarci prima possibile, puntiamo alla quota di 42-44 punti, non ci dobbiamo illudere, ma è comunque una grande vittoria. Abbiamo un’età media bassa, va dato merito a questi ragazzi e passo dopo passo possiamo raggiungere altri obiettivi.”