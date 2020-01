Reggina, Bertoncini rischia di saltare anche il Bari

Così com’era lecito attendersi, non è stata certo dettata da motivi tecnici l’esclusione di Davide Bertoncini dalla lista dei convocati per la sfida di stasera tra Reggina e Virtus Francavilla. Il difensore classe ’91, che aveva scontato a Bisceglie il turno di squalifica e dunque era pronto a rientrare al centro della difesa, ha rimediato una contrattura proprio a ridosso delle convocazioni di mister Toscano.

Non dovrebbe trattarsi di un problema particolare (i tempi di recupero, in questi casi possono andare dai 3 ai 7 giorni), ma il rischio di non vedere Bertoncini neanche contro il Bari è elevatissimo, considerando non solo i pochi giorni che intercorreranno tra una gara e l’altra, ma anche la necessità di non forzare i tempi di recupero per evitare complicazioni.

Pacchetto arretrato in emergenza, tra l’assenza di Bertoncini e quella del lungodegente Marchi la capolista al momento può contare solo su quattro difensori di ruolo.