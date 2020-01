Turno infrasettimanale “improvvisato” quello in programma in questo mercoledì 22 gennaio 2020, data designata per recuperare la 20^ giornata, rinviata esattamente un mese fa, il 22 dicembre 2019, a causa dello sciopero indetto dalla Lega Pro. Per la Reggina si tratta del debutto casalingo nel nuovo anno, dopo una doppia trasferta con Cavese e Bisceglie; al “Granillo” sarà di scena la Virtus Francavilla, attualmente quindicesima e reduce da due pareggi nelle prime due partite del 2020.

Calcio d’inizio di Reggina-Virtus Francavilla alle ore 20:45, segui il LIVE su RNP.

38′, straordinaria palla-gol costruita da Rolando con un traversone al bacio per Denis, l’argentino sale al terzo piano e impatta di testa cercando l’angolo, sfera che sfiora il palo per questione di centimetri. Applausi scroscianti per gli amaranto.

35′, brutto scontro a metà campo tra Liotti e Zenuni: il calciatore biancoazzurro riceve la prima ammonizione del match.

34′, azione personale davvero spettacolare di Loiacono, una percussione centrale conclusa con un sinistro dal limite, tiro centrale bloccato da Poluzzi.

32′, pericolosa la Virtus dalle parti di Guarna, costretti ad un difficile intervento in tuffo sulla stoccata in diagonale di Risolo, bravo ad entrare in area da sinistra dopo un triangolo con un compagno.

23′, azione insistita della Reggina al limite dell’area ospite, Denis cerca di piazzare la palla sotto l’incrocio ma Poluzzi ci arriva e blocca il pallone.

20′, insidiosa punizione dalla trequarti di Zenuni con la deviazione di Di Cosmo che quasi manda fuori tempo Guarna, bravo nel distendere le braccia e bloccare la sfera, sventando il pericolo.

15′, cerca di reagire la squadra ospite dopo la rete di Denis, ma gli amaranto fanno buona guardia e non lasciano spiragli, cercando al contempo di portarsi in attacco per cercare il raddoppio con un Tanque in grande spolvero e un Bellomo ispirato.

10′, LA REGGINA E’ IN VANTAGGIO!!! COLPISCE ANCORA EL TANQUE DENIS!!! L’argentino gira di prima intenzione in fondo alla rete un corner di Bellomo prolungato di testa da un avversario, nel cuore dell’area Denis è MICIDIALE!!! Esplode il “Granillo”!!! Reggina-Virtus Francavilla 1-0

4′, primo brivido della partita con un destro scoccato dalla distanza da Denis su sponda di Sounas, traiettoria leggermente deviata da un difensore e palla di poco a lato.

Calcio d’inizio al “Granillo”: comincia Reggina-Virtus Francavilla!

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Nielsen, Sounas, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza. A disposizione: Farrorni, Gasparetto, Rubin, Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Nunzella, Mastropietro, Zenuni, Risolo, Di Cosmo; Marozzi, Perez. A disposizione: Costa, Calcagno, Sparandeo, Bovo, Castorani, Gallo, Ekuban, Puntoriere, Vazquez. Allenatore: Trocini.

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino (Davide Meocci di Siena ed Emanuele Bocca di Caserta).

PRE-PARTITA

Tornare ad essere la squadra ammirata nel girone di andata: questo il primo obiettivo della Reggina di Toscano nella prima partita interna del nuovo anno, a quattro giorni dall’atteso big-match contro il Bari. Tre punti contro i biancoazzurri varrebbero la certezza di arrivare al confronto diretto di domenica mantenendo almeno 9 punti di margine sul secondo posto.

La Virtus Francavilla non va però sottovalutata solo per la sua posizione molto arretrata in classifica: la Reggina è reduce da un doppio confronto che sulla carta non avrebbe dovuto avere storia alcuna, ed invece si è rischiato di tornare a casa con zero punti in 180′ contro Cavese e Bisceglie; per fortuna, in Puglia la reazione in extremis è arrivata, come sono arrivati due gol pesantissimi per una vittoria sofferta.

A Bisceglie si è giocato su un terreno di gioco in condizioni a dir poco pessime e che non permetteva alla squadra amaranto di giocare palla a terra. Il manto erboso del “Granillo” sarà invece in perfette condizioni e i ragazzi di Toscano potranno tornare a mostrare quel che sanno fare, andando a caccia della decima vittoria interna su 10 incontri.

Mister Toscano dovrà rinunciare agli infortunati Bertoncini, Doumbia, Garufo e Marchi; sembra concreta la possibilità che il tecnico amaranto decida di concedere un turno di riposo ad almeno un paio di elementi, così da preservarli in vista del big-match con il Bari. La panchina lunga e ricca di titolari può consentire al tecnico ampia scelta in tal senso.

Sono 2 le vittorie esterne ottenute dalla squadra allenata da Trocini: ad Avellino e Bisceglie, entrambe per 1-0. 10 i gol segnati lontano da casa, 16 quelli subiti, per una squadra che con 25 reti ha l’undicesimo attacco e con 28 marcature al passivo possiede l’undicesima difesa.

Temibilissima la coppia d’attacco composta da Leonardo Perez, 8 reti finora, e Federico Vasquez, in gol 7 volte; non sarà invece della partita a causa di un infortunio che lo tiene fuori dai campi da diverso tempo, l’attaccante francese Allan Baclet, ceduto in prestito dalla Reggina ai pugliesi lo scorso agosto.