Deferimento Cormaci, la nota dell’avvocato LaganÃ : “La sua posizione non Ã¨ in discussione”

Deferimento Cormaci, la nota dell’avvocato Laganà: “La sua posizione non è in discussione”

In riferimento a quanto accaduto nelle scorse ore, con il deferimento di alcuni club e tesserati a causa di un’indagine riguardante il mondo delle scommesse illecite, riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Avvocato Ezio Laganà, nella quale lo scrivente spiega la posizione del suo assistito, il calciatore Antonino Cormaci, coinvolto nella vicenda.

In relazione alla notizia pubblicata da diversi quotidiani locali in data odierna circa il deferimento di Cormaci Antonino presso il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – preme evidenziare la totale estraneità dello stesso riguardo i fatti contestati.

Cormaci, come peraltro emerge dagli atti di indagine già in possesso della procura federale, nulla ha a che fare con attività illegale di raccolta di scommesse sportive ed è completamente estraneo anche allo specifico fatto a lui attribuito riguardante la presunta monetizzazione di un assegno.

Il deferimento trae spunto da una vicenda giudiziaria, risalente alla stagione 2015-2016, in cui la sua posizione non è assolutamente in discussione. Convinto della legittimità del suo comportamento ha fornito la massima collaborazione depositando memorie difensive e rendendo interrogatorio. Evidentemente ciò non è stato sufficiente.

Siamo comunque fiduciosi e convinti di poter dimostrare durante il procedimento disciplinare la correttezza e la lealtà sportiva che hanno sempre contraddistinto il calciatore Cormaci Antonino.

Avvocato Difensore Ezio Laganà