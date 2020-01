Cade il fortino Granillo, la Reggina cede alla Virtus Francavilla

Cade al Granillo la Reggina per la prima volta in questa stagione: amaranto sconfitti in rimonta dalla Virtus Francavilla che, soprattutto nella ripresa gioca meglio degli uomini di Toscano meritando il successo.

Ci sono i pugliesi tra la Reggina ed il big match di domenica prossima contro il Bari. Toscano sceglie un mini-turnover con Nielsen e Sounas sulla mediana, Bellomo dietro la coppia Denis-Corazza.

Subito EL TANQUE

Quattro giri di lancette e German Denis scalda i motori: sponda di Sounas e destro dalla distanza, con Poluzzi costretto agli straordinari. La Reggina sale d i ritmo con il greco al centro e Rolando a destra che sfondano le linee. Il gol arriva subito per gli amaranto. Denis sfodera un tiro preciso e potente al volo su corner di Bellomo.

Primi segnali di vita dei pugliesi con Risolo il cui destro a giro in corsa costringe Guarna alla deviazione in angolo, anche se la Reggina sembra dare l’impressione di poter colpire ancora, amministrando con calma, forse anche troppa. I ragazzi di Toscano infatti, abbassano clamorosamente l’intensità e, ad eccezione di una buona chance costruita sull’asse Rolando-Denis (il cui colpo di testa sfiora il palo), non affondano il colpo del ko tenendo in vita la compagine bianco celeste.

Doccia Gelata al Granillo

La Reggina non chiude i conti e la Virtus al rientro dall’intervallo impatta il match. Sugli sviluppi di un corner sinistro chirurgico di Risolo che batte Guarna e consente ai suoi di pareggiare. La gara cambia inesorabilmente.

La Reggina sembra spaesata e con un centrocampo senza compattezza, Perez sfiora il vantaggio immediato. La reazione amaranto è affidata ai neo entrati Reginaldo e Bianchi che chiude il triangolo con un destro potente su cui è provvidenziale la deviazione della difesa ospite. Quando ti aspetti la Reggina arrembante trovi invece la compagine di Trocini che macina occasioni su occasioni: Perez due volte e Nunzella mettono i brividi.

Il sorpasso

I pugliesi ci credono, alzano il baricentro costringono gli amaranto a lanci lunghi improduttivi e colpiscono in contropiede sfruttando il doppio errore di Rolando e Sounas, Di Cosmo s inserisce partendo da sinistra Liotti non lo segue e per il numero due ospite è un gioco da ragazzi battere Garna in uscita disperata. Toscano cerca le contromosse con Paolucci e Mastour ma non trova le risposte ma solo i tentativi disperati di Reginaldo che ci prova senza gloria. Dopo nove successi casalinghi consecutivi la Reggina cade al Granillo nel momento peggiore, alla vigilia del big match di domenica contro il Bari che si è portato a meno sei in classifica.