Reggina-Bari, le indicazioni della Sud per la riuscita della coreografia

Sette passaggi da seguire scrupolosamente, per regalare un’altra pagina storica del tifo organizzato amaranto. Di seguito, le istruzioni date dagli Ultras reggini in vista della gara col Bari, affinché la coreografia preparata per l’occasione possa riuscire perfettamente…

COREOGRAFIA REGGINA-BARI

-Entrare almeno mezz’ora prima dell’inizio della partita.

-La coreografia partirà dalla fine del secondo settore fino ad arrivare all’inizio del primo.

-Al terzo settore verranno posizionate le bandierina. Si raccomanda di NON spostarle di posto per nessun motivo e di NON sventolarle se non prima viene alzata la coreografia.

-Rimanere compatti all’interno dei due settori e NON stare in prossimità delle ringhiere di tutti e tre i settori.

-Appena prima che le squadre entrano in campo verranno scesi più rotoli fatti di carta, perciò si richiede la MASSIMA ATTENZIONE per non strapparli.

–NON sventolare bandiere e stendardi fino a coreografia conclusa.

-Ci sarà un lungo striscione sulla vetrata, quindi anche a fine partita si prega di NON salire su di essa per evitare di strapparlo.

-Seguite sempre le indicazioni da parte del lanciacori e dei ragazzi del gruppo.

Confidiamo nella serietà e nella maturità di tutta la Sud per la buona riuscita di una coreografia che comporta impegno, sacrifici e passione!

Su quel prato verde c’è…una squadra che per me…

Rappresenta la città, giorno e notte lei lo sa…

Noi saremo sempre qua!