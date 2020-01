Serie D, il recupero Ã¨ del Corigliano: la nuova classifica

Tre punti pesantissimi in ottica salvezza, quelli ottenuti oggi dal Corigliano nel recupero contro il San Tommaso. La gara tra cosentini e campani, valevole per il 17° turno, era stata sospesa lo scorso 22 dicembre sul risultato di 0-0, a causa del maltempo.

I ventidue in campo hanno ripreso dal minuto della sospensione, ovvero il 9° del secondo tempo. Giusto il tempo di sistemarsi in campo, che i padroni di casa hanno segnato il gol decisivo con Talamo, abile a mandare di testa in rete sull’angolo di Catalano.

Di seguito, la nuova classifica del girone I.

Classifica

48 Palermo

43 Savoia

36 FC Messina

35 Giugliano

34 Troina

33 Acireale(-4)

32 Licata

32 Biancavilla

31 Cittanovese

29 ACR Messina

24 Nola

21 Castrovillari

20 Marina di Ragusa

19 Marsala

18 Roccella

18 Corigliano

13 San Tommaso

11 Palmese