Ex amaranto, Rizzo-Catania ai titoli di coda: il mediano puÃ² tornare in Calabria

Ex amaranto, Rizzo-Catania ai titoli di coda: il mediano può tornare in Calabria

Giuseppe Rizzo è in uscita dal Catania. L’ex mediano della Reggina fa parte della “rivoluzione invernale” decida dal club etneo, in seguito ai risultati non ottimali ottenuti dalla squadra e ad una situazione economica non certo florida.

Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC, Rizzo dovrebbe proseguire la sua carriera rimanendo nel girone meridionale. Accordo già raggiunto tra il Catanzaro ed il procuratore del centrocampista, a stretto giro di posta è attesa anche la fumata verde tra i due club.

Dopo una trafila nelle giovanili, Rizzo ha indossato la maglia amaranto in B ed in C, lasciando Reggio Calabria a parametro zero nell’estate del 2015, dopo la mancata iscrizione della Reggina Calcio di Lillo Foti.