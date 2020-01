La Reggina ed il tabÃ¹ Trocini, in serie C mai una vittoria contro il tecnico della Virtus Francavilla

La Reggina ed il tabù Trocini, in serie C mai una vittoria contro il tecnico della Virtus Francavilla

Un tabù da sfatare, per chiudere il recupero di stasera con il rassicurante margine di nove punti sulle inseguitrici. Nel match contro la Virtus Francavilla, la Reggina si ritroverà di fronte Bruno Trocini, il quale in serie C ha dato più di un “boccone amaro” alla compagine dello Stretto.

Due stagioni fa, il Rende allenato dal classe ’74 ha battuto gli amaranto, guidati da Maurizi, sia all’andata che al ritorno: se 1-0 del Lorenzon maturò al termine di una gara combattutissima che la Reggina non meritava di perdere, lo 0-3 con cui i silani passeggiarono al Granillo rappresentò un’autentica umiliazione per il calcio nostrano.

Nella scorsa stagione, sul neutro di Brindisi, il terzo ko consecutivo, con Trocini subentrato sulla panchina della Virtus al reggino Zavettieri: 1-0 per i pugliesi, è la prima sconfitta della gestione Drago. Ad evitare la quarta sconfitta di fila, per quanto riguarda il campionato in corso, è stato De Francesco, che sul campo dei biancazzurri ha risposto al vantaggio locale griffato Vazquez.

Stasera la sfida numero cinque, con gli amaranto pronti a cambiare la storia…