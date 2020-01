PedullÃ : “Reggina, due club del girone C su Mastour”

Il 22enne fantasista fino ad oggi non ha trovato spazio, la Reggina crede in lui ma potrebbe concedergli l'opportunità di andar via con la formula del prestito.

Da un lato la fiducia verso un talento che può ancora sbocciare, dall’altro la possibilità di concedergli un prestito che lo porterebbe ad acquisire un minutaggio che manca ormai da molto tempo. La Reggina potrebbe cedere in prestito Hachim Mastour nel corso delle ultime battute del mercato invernale, in modo tale da consentire all’ex Milan, ancora alla ricerca del debutto in amaranto, di poter giocare con continuità.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, alla porta del club dello Stretto avrebbero già bussato due club del girone meridionale di serie C, ovvero Bisceglie e Vibonese.

In questi giorni, tecnico e società valuteranno dunque se dare il via libera ad una partenza di quattro mesi del fantasista italo marocchino, il cui contratto scade nel giugno del 2022, oppure se continuare a tenerlo in organico in attesa che arrivi il suo momento…