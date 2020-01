Gallico Catona, una reazione che fa ben sperare…

Ripartire dagli ultimi 20 minuti contro la Reggiomed, giocati con ottima intensità e buone geometrie. La reazione avuta nel derby, se da un lato non è servita ad evitare la sconfitta, dall’altro fa ben sperare per l’immediato prosieguo e per l’obiettivo salvezza diretta. Classifica che si sta delineando, sia in alto che in basso, Sei compagini nelle sabbie mobili, una sola ne rimarrà fuori.

Bovalinese, Paolana, Cotronei, Trebisacce, Soriano, Gallico Catona: queste le squadre impelagate nella lotta per non retrocedere, con le varie posizioni che si alternano di settimana in settimana e nel giro di pochi punti. Da qui alla fine, i rossazzurri saranno attesi da cinque fondamentali gare interne (Morrone, Cotronei, Bocale, Isola Capo Rizzuto, Paolana ), mentre le sfide fuori casa saranno sette (Scalea, Bovalino, Soriano, Lamezia, Trebisacce, Locri, Sambiase). Sara dura, la soglia salvezza è a 37 punti.

In sede di mercato, si registrano importanti novità: si attendono tre volti nuovi, che potrebbero debuttare già nella temibile trasferta contro lo Scalea.

Riguardo i calciatori già visti all’opera, Francisco Herrada, in recupero atletico ed autore sabato scorso di uno splendido assist, potrebbe essere l’ago della bilancia, ma servono anche i gol dell’argentino Heiz. Le garanzie arrivano dagli ottimi fuori quota Michele Bellè e Ciccio Violante, nonché da una difesa che ha in Pratticò, Calarco e Marcianò degli interpreti di sicuro spessore.

Giuseppe Calabrò