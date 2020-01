V.Francavilla, Trocini: ”La Reggina merita le soddisfazioni che sta avendo. Vincendo a Bisceglie…”

Il tecnico biancoazzurro ha parlato alla stampa alla vigilia del match contro la prima della classe del girone C di Serie C

Alla vigilia del match con la Reggina, il tecnico della Virtus Francavilla, Bruno Trocini, ha incontrato la stampa pugliese per la consueta conferenza stampa pre-partita.

Di seguito, le sue parole:

Sul pari in quel di Caserta – ”Abbiamo avuto una grande reazione domenica anche in inferiorità numerica, su un campo difficile, con un avversario difficile ed un campo pessimo. Abbiamo avuto una bella risposta con il giusto spirito. Avendo fuori Tiritiello e Marino ho dovuto riadattare Caporale che ha fatto bene al centro, ma in condizioni normali sarà al suo posto naturale. ”.

Sulla gara di domani – ”Certamente non sarà la stessa partita dell’andata, dove eravamo all’inizio del campionato. La Reggina ha dimostrato sul campo di meritare la posizione di classifica che ricopre, facendo un campionato strepitoso. Noi abbiamo i mezzi per andare lì, giocarcela e cercare di fargli male. Questa gara si prepara solo dal punto di vista mentale dato il tempo molto ristretto che abbiamo avuto. Purtroppo una gara così complicata da preparare in così poco tempo non è semplice, ma dal punto di vista delle motivazioni sarà bello andare a giocare una sfida come questa in uno stadio importante e davanti a tanta gente. ”.

Sulla squadra biancoazzurra – ”Tiritiello ha avuto un problema muscolare e sarà fuori per diverse domeniche, Mastropietro invece sta bene. Scenderanno in campo i giocatori che, prima di tutto, mi danno maggiori garanzie fisiche. A Caserta abbiamo giocato una partita dispendiosa, vediamo chi sarà in forma. Marozzi è un ragazzo che negli ultimi mesi è cresciuto davvero molto, è bravo e determinante nell’entrare a gara in corso. A mio avviso è più un attaccante, sono convinto che insieme a Perez e Vazquez potrà crescere tanto, sta interpretando il suo compito nella maniera giusta e sicuramente è uno di quelli che meriterebbe più spazio e devo fare in modo di fargliene trovare. Gallo? È un giocatore molto giovane che è al primo impatto con gli adulti dato che ha sempre giocato con la Primavera ed in questi casi il ragazzo deve essere bravo ad entrare subito nei meccanismi della squadra. Dal punto di vista tecnico credo che sia uno che abbia molta qualità dal centrocampo in su, quindi credo che ci tornerà molto utile”.

Meriti alla Reggina – ”Denis ma non solo. La Reggina ha un parco attaccanti che non finisce mai, un centrocampo di grande qualità ed una squadra ben costruita che merita le soddisfazioni che sta avendo. Dovremo fare una grande partita per ottenere un buon risultato. La Reggina è riuscita a vincere a Bisceglie in un campo non semplice, lì non è più una partita di calcio, si va sui nervi e sui contrasti fisici. La Reggina, vincendo lì, ha dato un segnale importante”.