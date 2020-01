Verso Reggina-Bari, anche i pugliesi domani dovranno stare attenti ai cartellini…

Sono infatti tre i giocatori di Vivarini a rischio squalifica. Si tratta di Bianco, Costa e dell’ex Reggina Maita, i quali, al pari dei sopracitati calciatori della Reggina, verranno automaticamente fermati per un turno in caso di ammonizione.

De Rose, De Francesco, Sounas e Reginaldo. Quattro calciatori amaranto, in caso di impiego nel match con la Virtus Francavilla, dovranno prestare attenzione a non finire nella lista degli ammoniti, in quanto un cartellino giallo gli farebbe automaticamente saltare il big match di domenica contro il Bari ( clicca qui ).

Così come nelle fila amaranto, anche in quelle biancorosse più di un calciatore salterebbe la gara del Granillo qualora domani sera dovesse finire nella lista degli ammoniti.