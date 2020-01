Serie C girone C, valzer delle panchine: il riepilogo di tutti i cambi

Il Rende riparte da Pino Rigoli, cambiando allenatore per la seconda volta in stagione.

Prime due giornate del 2020 ed altrettanti esoneri. Il girone meridionale si ripropone subito come una “terra difficilissima” per gli allenatori, e dopo quello di Bucaro è arrivato l’esonero di Tricarico, il quale da ieri non è più il tecnico del Rende. I silani si sono affidati a Pino Rigoli, che torna sulla scena dopo che nella scorsa stagione aveva guidato la Viterbese nel rush finale (soltanto tre partite sulla panchina gialloblù, che tuttavia sono valse al trainer siciliano la conquista della Coppa Italia di C).

I biancorossi entrano dunque nell’elenco delle società che hanno già effettuato il doppio cambio, seguendo in ordine cronologico Sicula Leonzio, Bisceglie e Viterbese.

Di seguito, il “valzer delle panchine” 2019/2020 per quanto concerne il girone C.

SERIE C 2019/2020

Avellino: Capuano per Ignoffo.

Bari: Vivarini per Cornacchini.

Catania: Lucarelli per Camplone.

Catanzaro: Grassadonia per Auteri.

Bisceglie: Pochesci per Vanoli, Mancini per Pochesci.

Cavese: Campilongo per Moriero.

Monopoli: Scienza per Roselli.

Rende: Tricarico per Andreoli, Rigoli per Tricarico.

Rieti: Pezzotti* per Mariani, Caneo per Pezzotti *, Beni per Caneo.

Sicula Leonzio: Bucaro per Grieco, Grieco per Bucaro.

Viterbese: Lopez per Calabro, Calabro per Lopez.

*Ad interim